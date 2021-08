Ley de teletrabajo plasma “el derecho a la desconexión en toda su extensión” La ley de teletrabajo que aprobó el Parlamento reguló la desconexión e impide el contacto de los empleadores con los trabajadores fuera del horario laboral, incluso impide mandar un mensaje por whatssapp o por mail fuera de hora.

Actualizado: 13 de agosto de 2021 — Por: Redacción 180

Y esto rige, según la ley, para todos los trabajadores, no solo para el teletrabajo porque dice que “todo trabajador” tiene derecho a la desconexión. Además, con esta ley cualquier accidente en la casa, como quemarse con el agua del mate en horario laboral, puede ser considerado un accidente laboral.

Esto le dijo a No toquen nada Gustavo Gauthier, del Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Udelar. Gauthier es doctor en Derecho Magíster en Derecho Laboral y profesor de derecho del trabajo en la Facultad de Derecho de la Udelar y en la Universidad de Montevideo.

El especialista agregó que la reglamentación no puede cambiar muchas de las cosas que ya se definieron.

El proyecto que estuvo más de un año a estudio del Parlamento recibió a varias delegaciones que fueron a dar su opinión. Una de ellas fue la encabezada por Guathier.

La ley fue aprobada solo con los votos del oficialismo, aunque el Frente Amplio acompañó la mayoría de los artículos. Donde hubo mayor discusión fue en los artículos vinculados a la jornada laboral y al suministro de las herramientas de trabajo.

El artículo 8 excluía al teletrabajador del límite de la jornada laboral diaria y tomaban en cuenta las horas a nivel semanal. La recomendación de Gauthier fue no hacer esa exclusión, establecer el límite semanal y un tiempo de descanso entre jornada y jornada de 12 horas.

Sobre el texto que finalmente se aprobó, Gauthier dijo a No toquen nada que el artículo establece un régimen laboral flexible, que es la esencia del teletrabajo, pero que el descanso entre jornadas que se estableció es insuficiente.

“Si bien propusimos que debería existir de todos modos una pausa de 12 horas entre jornadas, finalmente en el proyecto aprobado no se incluyó esta pausa y en su lugar se estableció que debe existir una desconexión mínima de ocho horas continuas. Esto brinda de alguna manera un resguardo pero no es suficiente a nuestro criterio y se combina con este nuevo derecho a la desconexión que se plasma concretamente en el artículo 14”, explicó.

Ese artículo establece que “todo trabajador tiene derecho a la desconexión, entendiéndose por tal, el pleno ejercicio del derecgo de todo trabajador a la desconexión de los dispositivos digitales y del uso de las tecnologías, y el derecho a no ser contactado por su empleador, lo cual implica que el teletrabajador no estará obligado -entre otros-, a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador”.

Gauthier advirtió a los legisladores que el artículo no contempla sólo a los teletrabajadores sino que establece que “todo trabajador tiene derecho a la desconexión”. Pero además, el texto plantea una definición de desconexión amplia.

“Es interesante cómo se termina plasmando el derecho a la desconexión. La posibilidad que tiene el trabajador de no contestar o responder fuera del horario de trabajo. Pero esto es algo más profundo porque se habla del derecho de no ser contactado por su empleador. El empleador no le puede mandar un mensaje de whatsapp, un mail, cualquier tipo de comunicación, una llamada telefónica, fuera del horario de trabajo. Más allá de que el trabajador no esté obligado a responder. Esto es interesante porque plasma el derecho a la desconexión en toda su extensión, ni siquiera puede haber un contacto” después de terminado el horario de trabajo, afirmó.

Herramientas de trabajo

Sobre el otro artículo debatido, el de las herramientas de trabajo, el texto aprobado en primera instancia por el Senado establecía que los costos de las herramientas y los insumos debían ser parte de un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Luego, en Diputados se agregó que, en caso de no llegar a un acuerdo, el empleador será quien deba suministrar los equipos necesarios para el teletrabajo.

Sobre este acuerdo, que fue uno de los puntos más discutidos, Gauthier opinó que “esto puede ser una dificultad porque si la persona no está dispuesta a poner su computadora puede ser que la persona no la contrate. Esto puede ocurrir sin que hubiera regulación del teletrabajo. Salgamos el teletrabajo. En muchos trabajos se pide que la persona que se contrate tenga una moto o un vehículo para poder trabajar. La persona que no lo tiene, no es contratada. Me parece que esto hay que verlo del lado de que muchas veces es el propio trabajador que prefiere trabajar con su propia computadora porque está más acostumbrado al tipo de equipo, los programas, etc.”

Gauthier sostiene que el texto definitivo plantea una interpretación amplia sobre los insumos a negociar o a que deba hacerse cargo de empleador.

“Estamos hablando de las computadoras, de los programas que deben tener esas computadoras para poder trabajar y también del costo de las conexiones a internet para poder trabajar. Cuando se habla de servicios necesarios para el desarrollo del teletrabajo, podemos incluir hasta la energía eléctrica y también por ejemplo la silla o el escritorio”, dijo.

Reglamentación

La senadora colorada Carmen Sanguinetti, redactora del proyecto, y varios legisladores decían que era una ley de mínima, que luego la reglamentación va a ser clave. Para Gauthier, la reglamentación de la ley no puede ser más restrictiva que la ley, por lo que esta visión amplia de los insumos y herramientas no podrá ser modificada.

Además, sostiene que no conoce regulaciones en el mundo tan amplias.

“La reglamentación podría especificar un poco más esto pero tampoco podría limitarlo porque ahí podría ser ilegar en tanto la ley ya establece con una amplitud considerable cuáles son las herramientas, los equipos y los servicios que tiene que proveer el empleador. Es de las redacciones más amplias del derecho comparado”, dijo.

Accidentes e inspecciones

Otros de los puntos donde la opinión del Instituto de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho no fue considerada es respecto a los accidentes laborales. “Esto puede causar severos problemas de interpretación”, señaló.

Gauthier puso el ejemplo de un teletrabajador que se quema al calentar el agua para el mate en una pausa. “¿Eso es un accidente de trabajo o no?”, preguntó.

Además, el teletrabajo, cuando se hace desde el domicilio del trabajador, puede implicar una complicación para que el empleador acceda físicamente al lugar de trabajo, pero también lo puede ser para la Inspección General del Trabajo ya que necesitarían una orden judicial para poder ingresar a un domicilio particular.

La norma como se aprobó, no exime al empleador a verificar la correcta aplicación de las condiciones de seguridad y salud ocupacional. Según Gauthier, a nivel de otras legislaciones del mundo, esto se suple con capacitación en los riesgos asociados al teletrabajo.

Con base en un informe de José Benítez, para No toquen nada.