“Expertos” contratados con plata de Fondo Covid y conflicto de interés El Ministerio de Salud Pública (MSP) contrató a cuatro asesores "expertos" y les pagó con plata del Fondo Coronavirus. Solo uno de ellos está desde el comienzo de la pandemia y aún continúa contratado: el médico infectólogo Julio Medina.

No toquen nada hizo un pedido de acceso a la información para saber la forma en que se asesora el MSP sobre las vacunas anti Covid y las declaraciones de conflicto de interés exigidas por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas.

La respuesta del MSP informa de esta contratación de expertos pero no contesta todas las preguntas del pedido.

Como parte del pedido de acceso a la información que realizó No toquen nada al MSP se plantearon cuatro preguntas:

¿Quiénes asesoran al MSP sobre vacunas? ¿qué comisiones?

¿Quiénes votaron las recomendaciones?

¿Quiénes declararon conflicto de interés? Esta es una exigencia que está en el reglamento de la comisión (que es público).

¿Qué rol juega Julio Medina, presentado en algunas notas oficiales del MSP en las que se habla del tema vacunas covid y se lo presenta como asesor? Y si había otros asesores.

La respuesta del MSP informa que:

Que el MSP tiene un comité de “expertos” desde marzo de 2020, antes de la declaración de la emergencia sanitaria, que tuvo tres integrantes durante todo el 2020 y que tiene dos integrantes en 2021. Uno se repite. Los contratos finalizan este mes.

Todos fueron contratados por Comisión de Apoyo y se les pagó con dinero del Fondo Coronavirus. Esto no figura en la rendición de cuentas del Fondo Coronavirus que hizo el Ministerio de Economía en diciembre.

Julio Medina es el único integrante que se mantiene desde aquel comité con tres integrantes.

Durante todo 2020 y hasta febrero de este año, el “Comité de expertos” estuvo integrado por tres médicos: Julio Medina (infectólogo, Grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina), Jorge Facal (infectólogo) y Julio Vignolo (especialista en medicina familiar y comunitaria, también Grado 5 de la Cátedra de Medicina Social de la Facultad de Medicina).

Luego, Medina fue recontratado y el comité de expertos se redujo a dos personas. La otra integrante que se sumó este año fue la doctora epidemióloga e infectóloga pediátrica, Mónica Pujadas.

Julio Medina es el principal asesor y así lo presenta a veces públicamente el MSP. Su contrato se renovó en mayo de este año y por su asesoramiento cobró (hasta ahora) más de un millón de pesos a través del fondo coronavirus (1.200.000 pesos más IVA).

Esta es la información que dio el MSP.

Tarea doble

En el caso de Medina y Facal, cobraron como asesores del MSP y al mismo tiempo realizaron trabajos a nivel privado (vendieron sus servicios), como es el caso de los protocolos de apertura de los shopping.

No toquen nada ya informó en marzo sobre este tema pero ahora hay elementos nuevos. Hasta ahora no estaba claro el vínculo remunerado de Medina y Facal en el Estado.

El caso de los protocolos de los grandes centro comerciales fue público, lo dijeron los gerentes de los shopping en los medios en 2020. Los shopping abrieron con protocolos elaborados por Medina y Facal que al mismo tiempo eran los expertos contratados por el MSP en el tema.

Este no es un problema de los shoppings, el punto es lo que hacían los asesores, que responden al Estado, que tiene sus reglas éticas y legales para vincularse.

Al mismo momento en el que los shoppings presentaban estos protocolos, el ministro Daniel Salinas destacaba el trabajo del MSP con los técnicos de los shoppings, que eran los mismos que los del MSP.

“Debemos reconocer el trabajo de nuestros colaboradores del Ministerio, la doctora Carmen Ciganda, en medicina ocupacional y laboral, que ha trabajado en conjunto con los técnicos de los shoppings”, afirmó

Las preguntas surgen solas ahora que sabemos que Medina y Facal estaban contratados por el MSP y al mismo tiempo asesoraban a privados. ¿Se puede asesorar al MSP, cobrar por eso, y a su vez asesorar a privados y cobrar por lo mismo? ¿Todo en el mismo momento?

En el caso de Medina, además, era director técnico de una clínica (Infocus) que elaboraba protocolos covid y en cuya página todavía aparece su foto. Ahora no dice más que es el director técnico y no existe más el ofrecimiento de protocolos covid para las empresas.

No toquen nada consultó a Medina en aquel momento, sin saber que cobraba por el MSP. Medina dijo que trabajó en la clínica, que asesoró en varios trabajos y que lo hizo de forma honoraria. De hecho había otros funcionarios contratados por el MSP que estaban vinculados a esa clínica que fueron retirados de la página. Por ejemplo, Silvia Guerra.

También desapareció la pestaña dedicada al asesoramiento sobre covid.

Las preguntas sobre la comisión de vacunas

Las primeras dos preguntas se responden más fácilmente, aunque el MSP escatimó la información. Primero nos remitieron a una web que no contiene toda la información solicitada, por ejemplo, con relación a los temas tratados y quiénes votaron. Tampoco nos dan los integrantes de la comisión adhoc que funciona además de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV).

El MSP nos dio los miembros centrales de las siguientes estructuras y/o instituciones que integran la CNAV y aclaró que es posible contar con miembros invitados y asociados, dependiendo del tema a considerar en la reunión.

La invitación de los mismos queda a cargo del Presidente del CNAV o de los integrantes de la Unidad de Inmunizaciones.

La respuesta habla de 18 integrantes y según la información adjunta, ninguno de los integrantes de la comisión declaró conflicto de interés por su participación en la CNAV. Medina no aparece entre estos 18 integrantes.

Sin embargo, en videos publicados por el MSP dice que es integrante de la CNAV. Medina ha sido presentado como “asesor experto” del MSP y ahí es donde empieza a ser confuso su rol dentro del MSP. Aparece así en la web del MSP en algunos videos y publicaciones oficiales. Pero no siempre se lo presenta como asesor del Ministerio. Además, ante la pregunta de No toquen nada surge que es un experto contratado, algo que no se había dicho.

Medina presentó su declaración de conflicto de interés. Pero en la respuesta a No toquen nada no está incluida porque el médico no fue incluido entre los 18 integrantes de la comisión.

No toquen nada accedió a esa declaración. La CNAV tiene un reglamento que es bastante claro para exigir esta declaración.

En abril, antes de una reunión de la comisión, declaró el conflicto. Sin embargo, cuando presentó la campaña de vacunación del MSP, públicamente, no lo hizo. Dijo que no tenía ningún conflicto de interés.

¿Qué dice el reglamento de la CNAV?

Que lo tienen que declarar.

Que no pueden votar si lo tienen.

Es una razón de suspensión de su presencia si no lo declara.

La participación es honoraria.

La comisión pide la declaración de conflicto de interés a todos los que forman parte (y lo hace antes de cada reunión). Son cuatro preguntas, en un formulario que se le envía a todos los integrantes.

¿Qué hizo Medina?

En el formulario presentado previo a la reunión del 14 de abril de este año, de la que Medina participó como integrante de la comisión de vacunas (así lo dice la minuta) declaró que su cátedra recibió en los últimos 5 años dinero de laboratorios como Pfizer o Janssen.

Ese día se analizó el uso off label (fuera de indicación) de las vacunas en adolescentes, por ejemplo, entre ellas la vacuna de Pfizer.

El dinero, según dice Medina, se utiliza para “sostener la página web, actividades de educación médica contínua, compra de libros y licencias de ZOOM etc. También para asistir a congresos nacionales e internacionales, los cuales son distribuidos equitativamente entre docentes, residentes y postgrados”.

Esto declaró Medina internamente, previo a una reunión de la comisión. Esto no es público. Y el MSP no lo dio en el pedido de acceso a la información que hizo No toquen nada.

Sin embargo, un mes antes, cuando Medina presentó la campaña de vacunación como Grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en el MSP dijo que no tenía conflictos de interés.

En resumen, la comisión de expertos del MSP, actividad paga, que incide sobre temas sobre los que después en el ámbito particular algunos profesionales como Medina brindan servicios. Se cobra como asesor sobre covid y después se cobra por armar protocolos de apertura para los que quieren abrir.

Se lo presenta como integrante de la CNAV, pero esa comisión es honoraria. Y no se lo presenta como experto contratado. El MSP no aclara si es parte de la comisión. En el pedido de informes de No toquen nada dice que no pero en los videos públicos lo presenta como parte.

Además, Medina declaró internamente en el conflicto, pero públicamente presenta la campaña de vacunación y no lo declara.

