"Crecí frente al Banco Central, mi oficina está en Plaza Independencia y mi apartamento durante muchos años estaba en el Palacio Salvo. Yo terminaba muy tarde de trabajar, me gustaba cruzar la plaza e irme a dormir, volver a la oficina. Vida de trabajar mucho y de soltero", contó el empresario en entrevista con No toquen nada.

Sartori es economista y fundó la firma privada de gestión de inversiones y capital privado Unión Group. Es el principal accionista del equipo de fútbol Sunderland, de Inglaterra y está casado con Ekaterina Rybolovleva hija del multimillonario Dmitri Rybolovleva. El uruguayo es padre de tres niños.

"En los últimos tres meses cuando estaba tomando esta decisión, lo que hice es desprenderme de todas las actividades operacionales que tenía en todas las empresas. Yo tenía participaciones en más de 20 empresas de Uruguay, la región y Europa, y todo eso lo fui dejando para poder dedicarme 100% a esta nueva vida, esta nueva decisión de lo que voy a hacer con mi tiempo", señaló.

Este le permite "no tener ya ningún conflicto de interés pero sobre todo no tener más que dedicarle tiempo a otra cosa que a la campaña".

"Habiendo empezado con muy poco me fue bien, y hoy tengo suficiente patrimonio para poder vivir el resto de mi vida. He tenido suerte y puedo dedicarme con libertad a otros desafíos y otras cosas que no requieren un rédito económico. Puedo mantener esa vida sin ningún problema con lo que ya he hecho en el pasado", aseguró.