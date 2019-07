Talvi por ahora no incluye a Novick y Manini en su idea de coalición Ernesto Talvi dijo este lunes en No toquen nada que no está definida la fórmula del Partido Colorado, pero que el mensaje del resultado es que ganó la renovación.

Actualizado: 01 de julio de 2019 — Por: Redacción 180

Ernesto Talvi (Adhoc)