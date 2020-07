Algoritmo de Uber es “una manipulación” según sindicato de conductores La empresa UBER no explicó cómo fija las tarifas dinámicas en un juicio laboral. En la sentencia de ese juicio se menciona el algoritmo “como un espectro”.

Actualizado: 14 de julio de 2020 — Por: Redacción 180

Uber perdió ese juicio en dos instancias: en primera y ante un tribunal de apelaciones.

El juicio tenía como tema de fondo determinar si la relación que unía a la empresa con un chofer era de trabajo o era comercial (socios). La justicia laboral entendió en esas instancias que la relación entre ambos era de trabajo, donde Uber es el empleador.

Hay varios argumentos al respecto, una sentencia bien fundamentada según dijo en No toquen nada Bárbara Muracciole, abogada especialista en Tecnologías de la Información y privacidad, docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Cuando la empresa trató de argumentar sobre el modelo de negocios no logró demostrar cómo fija su tarifa y esto jugó a favor del reclamo del chofer.

“Algo interesantísimo de la sentencia que me sorprendió es que Uber no pudo demostrar cómo fija las tarifas, las famosas tarifas dinámica. No lo pudo demostrar, habló todo el tiempo de un algoritmo, pero el tribunal dice que el argoritmo parecía un espectro porque el único que lo veía era Uber. Todo eso queda en manos de Uber, la fijación de la tarifa es desconocida, incluso para el chofer en el momento en que acepta el viaje”, afirmó Muracciole en No toquen nada.

La sentencia de segunda instancia afirma que “el algoritmo soporte del modelo de negocio, en el que insiste la demandada (UBER), se presenta en autos como un espectro: todos hablan de él pero solo UBER lo ve. Solo UBER lo conoce y domina, situación que no se compadece con un vínculo societario tal cual lo califica la demandada (o sea UBER)”.

Hablamos con Daniel Martínez, integrante de la Unión de Conductores y Trabajadores de Aplicaciones del Uruguay (UCTRADU), el sindicato de conductores de aplicaciones, afiliado al PIT-CNT.

Martínez dijo que ellos le plantearon esta situación a las autoridades.

“El famoso algoritmo no es ni más ni menos que una manipulación de las tarifas por parte de las empresas. Por eso nosotros desde el sindicato venimos reclamando desde hace mucho tiempo que las tarifas deben ser conducidas ya sea por la Intendencia como por el Poder Ejecutivo”, afirmó.

Martínez puso como ejemplo lo que pasa a veces en la noche.

“Por ejemplo un sábado a la noche, tarifas dinámicas de 3,5, de 3,0, de 2,8. Que en su momento al conductor le generan una ganancia, sin duda alguna. Lo que sucede es que es momentáneo, no es permanente, no nos hacemos ricos ni crece nuestro patrimonio”, explicó.