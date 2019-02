Por qué procesaron a tres uruguayos vinculados al “Corcho” Rodríguez y el caso Odebrecht El juez argentino Sebastián Casanello procesó a tres profesionales uruguayos como partícipes secundarios de cohecho pasivo (coimas) vinculados al caso Odebrecht en Argentina.

Actualizado: 28 de febrero de 2019 — Por: Redacción 180

El Poder Judicial argentino amplió el procesamiento de los ex funcionarios con cargos jerárquicos en el Ministerio de Planificación que recibieron coimas de la empresa Odebrecht. Los implicados son el ex ministro Julio De Vido, los ex secretarios José López y Roberto Baratta, y entre los empresarios considerados coautores están el presidente de la Cámara de la Construcción Argentina, Carlos Wagner, y algunos empresarios de Odebercht.

Además, se proceso a tres profesionales uruguayos, Carlos Dentone, Martín Molinolo y Pablo Correa, vinculados al procesamiento de Jorge “Corcho” Rodríguez, considerado partícipe necesario del cohecho (coimas), ya que a partir de sus gestiones se canalizó el pago de los sobornos, a través de la sociedad comercial Sabrimol Trading, que según el juez “funcionó como una ‘caja negra’, un sistema de entradas (input) y salidas (output) del pago de sobornos”.

Según Casanello, Rodríguez era el titular de la sociedad y los uruguayos participaron de la estructura jurídica de la empresa. Según informó la Secretaría Anti Lavado de Uruguay, los pagos se realizaron a través del Banco Itaú. “Sabrimol es una sociedad comercial carente de actividad productiva que se constituyó con la única finalidad de canalizar –con habitualidad– pagos ilícitos procedentes de Odebrecht y destinados a funcionarios públicos con motivo de la contratación –en este caso– de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas”, sostuvo.

El juez relata en su auto de procesamiento que la participación de esta sociedad comercial comienza en el año 2011, cuando hubo una interrupción de pagos por las obras y se necesitaba conseguir que desde la Secretaría de Obras Públicas que se liberaran los pagos adeudados a Odebrecht. Allí se verificó el rol de Sabrimol Trading y a su hombre detrás: Jorge Rodríguez.

“A él auxiliaron sus personas de confianza (Carlos Dentone, Martín Molinolo, Pablo Correa Calcagno, Marcos Sankowicz y Osvaldo Gandini), quienes intervinieron haciendo posible la estructura societaria como receptora de transferencias, un canal para conducir en forma clandestina los sobornos a los funcionarios públicos. A la par de que brindaba servicios de representación y consultoría a Odebrecht, se sospecha que Rodríguez era quien articulaba las gestiones con el ex Secretario de Obras Públicas, José Francisco López, el ex Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, y el ex Ministro Julio De Vido, para reanudar pagos adeudados por las obras a cambio de comisiones indebidas”, señaló.