Oposición rechazó el pase a retiro de militares que juzgaron a Gavazzo El Senado no aprobó el pedido de venia para el pase a retiro obligatorio de los militares que participaron en el Tribunal de Honor que evaluó la conducta de José Gavazzo, Jorge Silvera y Luis Maurente.

Actualizado: 16 de mayo de 2019 — Por: Redacción 180

El pedido de venia del Poder Ejecutivo para el retiro de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, se basó en que al tomar conocimiento de las declaraciones de Gavazzo omitieron cumplir con el artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor, que ordena informar a sus superiores.

El presidente Tabaré Vázquez envió el pedido el día que destituyó al comandante en jefe del Ejército José González, al ministro de Defensa Jorge Menéndez y el subsecretario Daniel Montiel

La decisión de Vázquez se dio luego de conocerse en una nota del periodista Leonardo Haberkorn, publicada por El Observador, que José Gavazzo había confesado crímenes de lesa humanidad en su declaración ante el tribunal de honor militar y que estas confesiones no habían sido enviadas a la Justicia.

El pedido necesitaba tres quintos del total de votos de la cámara y solo tuvo los votos de los senadores del Frente Amplio.

El senador blanco Javier García dijo que lo está en juego es la actuación de la Presidencia de la República.

“Nadie en el Uruguay, salvo que le falte el respeto al presidente de la República y considere que es un irresponsable, puede llegar a sostener con un mínimo de raciocinio que el presidente de la República no leyó las actas. Las leyó pero no le importó. Lo que le importaba era las últimas ocho páginas. Todo el resto lo firmó, lo hizo suyo”, señaló.

Rafael Michelini, del Frente Amplio, le contestó que no sabía qué prueba tenía García de lo que estaba diciendo. “Sí firmó los fallos del Tribunal de Honor y cuando toma conciencia de las actas actúa a favor de luchar contra la impunidad”, dijo.

Para Michelini no importa para el caso de la destitución si Vázquez se equivocó. “¿Nosotros como senadores podemos dejar que sigan vistiendo el uniforme militar aquellos que no pusieron en el informe y en el fallo del tribunal de honor crímenes aberrantes? Se los pregunto porque no se trata de Vázquez, no se trata del presidente, no se trata de una persona maravillosa como fue Menéndez. Se trata de lo que hacemos nosotros en la historia. ¿Ese es el Ejército que queremos? ¿Ese es el uniforme que van a vestir?”, preguntó.

Para el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sí se trata del presidente porque envió al Parlamento un pedido de venia por otro motivo.

“¿Qué hacemos con el presidente que en vez de mandar un pedido de venia por el fundamento real que es el fallo, le busca una maniobra reglamentaria falsa porque no puede sostener? Si lo fundamra realmente en lo que debe fundarlo yo lo votaría con las dos manos. Pero claro, no lo hace. El presidente firmó, avaló esa barbaria”, dijo Mieres.

El colorado Pedro Bordaberry dijo que el presidente decidió sancionar a los más bajos en el escalafón e ignoró los errores del secretario de presidencia Miguel Ángel Toma.

Producción: José Benítez.